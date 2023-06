Scomparso da una settimana, non ci sono tracce

Non vi è traccia di Venanzo Nottolini, il 65enne scomparso dall’ospedale di Civitanova la sera dello scorso 31 maggio. A una settimana dalla sua sparizione, le ricerche proseguono senza sosta ma anche senza l’esito sperato. Ieri un’altra giornata di sopralluoghi, diretti dall’unità di comando locale dei vigili del fuoco di Macerata, piazzata nel parcheggio del centro di salute mentale, sempre nell’area del nosocomio. Vi hanno partecipato anche due vigili del fuoco venuti da Roma, un’unità di cinofili proveniente da Pescara e Teramo e alcuni volontari del gruppo comunale di Protezione civile guidati dal coordinatore Aurelio Del Medico. Sono state passate al setaccio, anche con cani e droni (come nella foto), un po’ tutte le aree di campagna tra Civitanova Alta e il porto con riferimento al percorso che lo stesso Nottolini avrebbe potuto compiere una volta uscito dal pronto soccorso. Il 65enne quella notte indossava una maglietta bianca, dei pantaloni di una tuta scura e delle scarpe ortopediche. Ieri anche ’Chi l’ha visto’ ha pubblicato l’annuncio della sua scomparsa. Non ha con sé i documenti né il cellulare.

