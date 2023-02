Scomparso in mare tre anni fa, l’omaggio a Vincenzo Castellani

Commozione ieri mattina sul lungomare Palestro di Porto Recanati, davanti al monumento dedicato a Vincenzo Castellani, scomparso in mare a 51 anni il 21 febbraio 2020, mentre stava pescando. "Onoriamo tutti i morti causati dal mare e preghiamo per loro", ha detto il parroco don Gabriele Crucianelli. La vedova di Castellani, Anna Rombini, ha depositato un mazzo di fiori. "Il mare trattiene sul fondo i tesori più preziosi – ha aggiunto il sindaco Michelini –, ed è questa la dedica che faccio a Vincenzo. Si sta creando l’associazione ‘Amici di Vincenzo’, una fondazione per non dimenticare il nostro bagaglio storico e luttuoso". L’associazione Piccola Pesca ha deposto in acqua una corona di alloro.