Scomparso 10 anni fa, nuovo appello per Luca Palombarini: “Aiutateci a ritrovarlo”

San Severino, 7 marzo 2025 - Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Luca Palombarini, il settempedano di cui non si hanno più notizie dal 6 marzo 2015. La famiglia, tramite il fratello Massimo, torna a lanciare un appello: “Aiutateci a ritrovarlo”.

Le circostanze della scomparsa

L’uomo aveva 43 anni quando fece perdere le proprie tracce. Uscì dall’abitazione che condivideva con i genitori e non vi fece più ritorno lasciando nella disperazione l’anziana mamma e suo padre, che nel frattempo è deceduto, il fratello e la sorella.

Di professione camionista, Luca viveva nella campagna settempedana, in località Cagnore. Da qui partirono le ricerche che interessarono la vasta zona intorno casa coinvolgendo carabinieri, squadre di vigili del fuoco, del Cai, della Polizia locale, volontari della Croce Rossa, della Protezione civile e dell’Associazione nazionale carabinieri insieme ai componenti di diverse squadre di cacciatori e un club di appassionati di fuoristrada. In casa vennero rinvenuti il cellulare, i suoi documenti, alcuni effetti personali.

I primi giorni delle ricerche

Il giorno dell’allontanamento Luca si sarebbe dovuto sottoporre a una terapia farmacologica. Ma per la famiglia questo non giustificherebbe quanto accaduto.

I suoi cari, a dieci anni di distanza, sperano che si sia allontanato volontariamente e che non sia rimasto vittima di una tragedia o che si sia reso protagonista di un atto autolesionistico.

I cani molecolari nei primi giorni della scomparsa seguirono una pista che portava a poche centinaia di metri da casa. Una pista che si fermò all’altezza di un incrocio. Possibile che Luca se ne andò e cercò un passaggio in auto in un punto poco distante dalla propria dimora? E da chi? Per quale ragione?

Il continuo appello della famiglia

Il fratello Massimo spera ancora in una telefonata: “Mi piacerebbe tanto poter tornare a sentire la sua voce. Sapere che sta bene. Mi basterebbe questo”. Anche l’associazione Penelope Marche odv, un’organizzazione di volontariato a carattere regionale che riunisce familiari e amici di persone scomparse di cui non si hanno più notizia, continua ad occuparsi del suo caso.

Le istituzioni hanno cercato di mostrare tutta la propria vicinanza alla famiglia sia all’epoca dei fatti che oggi. “Un fatto che dieci anni fa scosse e sconvolse la nostra comunità - spiega il sindaco di San Severino Rosa Piermattei –. Raccogliamo l’appello della sua famiglia e anche noi ci auguriamo che Luca, se può, si faccia sentire o che qualcuno dia notizie di lui”.

All’epoca erano stati sparsi volantini in tutta la regione per Palombarini, che sembra svanito nel nulla da quel venerdì 6 marzo 2015.