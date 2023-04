Scomparso nel nulla da mesi L’autopsia su Vincenzo Lattanzi "Morto per cause naturali"

di Paola Pagnanelli

Nessun segno di violenza sul corpo di Vincenzo Lattanzi, il 72enne che era scomparso il 22 dicembre e che lunedì è stato trovato dietro alla chiesa di Santa Croce. Ieri pomeriggio il medico legale De Vitis, su incarico del sostituto procuratore Claudio Rastrelli, ha eseguito l’autopsia sulla salma. A quanto sembra, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Il medico legale ha prelevato dei campioni di tessuto da analizzare, per ulteriori riscontri, ma nulla fa ipotizzare che ci sia stata un’aggressione. Lattanzi era scomparso il 22 dicembre. Quella mattina aveva denunciato il furto della sua Opel Astra, poi non aveva più risposto al telefono. Le indagini avevano appurato che l’ultimo segnale del suo cellulare era stato agganciato alla stazione di via Giuliozzi, quel giorno, poi più nulla. Il 72enne abitava in zona: dopo che la casa in via Maffeo Pantaleoni era stata resa inagibile dal terremoto, si era trasferito vicino alla Dante Alighieri. Dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla figlia il 23, era stato controllato il suo appartamento, e poi a fine mese anche quello in via Pantaleoni, visto che lì vicino era stata ritrovata la sua auto. Ma senza esiti. Lunedì intorno alle 14, gli operai chiamati a pulire la zona verde vicino al cantiere del Cus dietro Santa Croce hanno ritrovato il corpo. Era invisibile, in mezzo alle canne, in una zona dove però tanti vanno a passeggiare. L’università ha chiamato i carabinieri, e sul posto sono andati il colonnello Nicola Candido e il sostituto procuratore Rastrelli. Il corpo di Lattanzi era in avanzato stato di decomposizione, ma aveva i vestiti descritti nella denuncia di scomparsa, e i documenti in tasca. Fatta l’autopsia, potrà essere celebrato il funerale.