Scomparso Sheldon, ultimo avvistamento nella zona industriale

Un cane, scomparso dal quartiere Corva di Porto Sant’Elpidio lo scorso ottobre, è stato avvistato la scorsa settimana a Civitanova Marche, nella zona industriale. Da qui il rinnovato appello dei proprietari a chi possa fornire notizie utili, volantini sono stati affissi un po’ ovunque. L’ultimo avvistamento è stato in via dell’Industria. Il cane si chiama Sheldon, è buono e si fa avvicinare. Chi dovesse vederlo, cerchi di metterlo in sicurezza e cintatti i seguenti numeri: 3396453179 - 3895804718.