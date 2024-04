Sconfitta che costringe la Macagi ai playout

Macagi Cingoli

27

Cassano Magnago

35

MACAGI CINGOLI: Albanesi, Santamarianova, D’Agostino, Ciattaglia 6, Shehabeldin 6, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 1, Bordoni, Latini, Strappini 5, D’Benedetto 3, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 5. All.: Palazzi.

CASSANO MAGNAGO: Riva, Monciardini, Medicina, Fantinato 9, Moretti 8, Lazzari 1, Saitta, La Bruna, Branca 2, Bassanese 5, Salvati, Dorio 2, Mazza, Savini 8, Colombo. All.: Bellotti.

Arbitri: Carrino e Pellegrino di Napoli; commissario: Pietraforte.

CINGOLI

La tortuosa via verso l’ipotetica salvezza diretta diventa irta e frana sui play out che la Macagi Cingoli, sconfitta 27-35 dal Cassano Magnago, dovrà disputare per garantirsi la permanenza in A Gold. Questo, al di là del verdetto legittimamente favorevole al Cassano, il responso della sfida di cui la Macagi Cingoli dimostra di sentire psicologicamente l’importanza fin dall’inizio: ospiti vivaci nel contesto della loro essenzialità manovriera e con Savini pimpante uomo-dovunque, locali a corrente alternata e sofferenti per l’insidiosità dei rivali sempre in vantaggio dopo 10’ dall’inizio (3-4). Strappini al 13’ riduce il 3-5 nel 4-5, l’insidioso Davide Ciattaglia al 19’ il 6-8 in 7-8 e al 23’il 9-11 nel 10-11. Ma il Cassano mantiene a proprio favore il successivo scarto di 2 gol, sicchè al riposo è in vantaggio 13-15. Nella ripresa, per la Macagi Cingoli le nubi sembrano dissiparsi al 16’, quando Ciattaglia fa calare il 14-16 a 15-16. Poi però il cielo s’incupisce e sotto le incursioni del Cassano si scatenano fulmini alternati ai lampi di replica della Macagi Cingoli: 16-20 all’8’, 18-20 al 9’, finalmente il pari (21-21) firmato dal solito Ciattaglia.Però la tregua dura neanche 3’: 21-24 al 15’, 21-26 al 17’. Quindi la partita diventa quasi a senso unico: Macagi Cingoli sotto di 4 punti al 19’, di 6 al 23’, di 7 al 26’, di 8 alla fine.

Gianfilippo Centanni