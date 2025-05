Sconfitta pesante per il Tolentino: Mobili e Bonvecchi analizzano il match

A fine gara mister Roberto Mobili analizza così la sconfitta: "Il Tolentino ha meritato, evidentemente non siamo pronti per questi livelli. Però lo 0-4 è esagerato, pesante, non c’è stata tutta questa differenza. La lunga sosta della mia squadra? Sì forse ci ha condizionato, purtroppo abbiamo subito un gol di testa su una situazione che avevamo studiato e poi ci siamo allungati dallo 0-2. In questo momento pare tutto nero e buio, ma come bilancio dico che abbiamo disputato un bel campionato e complessivamente dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto in questi mesi".

Il presidente biancorosso Luciano Bonvecchi esprime parole più critiche: "Lo stadio era vestito a festa, la seconda presenza nei playoff dice tanto, significa che siamo cresciuti molto come società ma purtroppo di bello in questo epilogo c’è solo lo stadio a festa. Cercheremo di superare alcune cose per averlo ancor più capiente in futuro. Adesso devo sbollire la delusione perchè è grande. La delusione siamo stati noi, è la seconda volta che stecchiamo col Tolentino e ora faccio fatica a parlare".

an. sc.