"Scongiurato l’accorpamento con istituti di altri comuni"

"Abbiamo appreso, riguardo la programmazione scolastica per l’anno 2024/2025, che è stata approvata la fusione dei nostri due istituti comprensivi Don Bosco e Lucatelli. Ciò vorrà dire che, pur mantenendo invariate le rispettive denominazioni, i plessi e le attuali classi, avremo una sola dirigenza scolastica e amministrativa". È il commento del sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, e dell’assessore all’Istruzione Elena Lucaroni, alle scelte della Regione. "Questo passaggio nonostante presupponga la perdita della presidenza di un istituto - spiegano -, peraltro già in reggenza da quest’anno, ha scongiurato il rischio di accorpamento con altri istituti al di fuori del territorio cittadino, con possibili problematiche quali la dispersione scolastica, il disagio per famiglie e docenti e il benessere dell’intera comunità cittadina. Non era la nostra prima scelta come avevamo già detto a ottobre – aggiungono -, ma siamo anche consapevoli che queste decisioni non competono pienamente alla nostra Amministrazione, anche se permetterà al nostro Comune di avere un nuovo istituto con 1.587 studenti, al di sopra di qualsiasi ulteriore rischio di sottodimensionamento futuro". Allo stesso tempo, il sindaco Sclavi e l’assessore Lucaroni si dicono poi "orgogliosi del nostro personale, docente e non. E siamo certi - riprendono - che tutto questo rappresenta un nuovo percorso di collaborazione tra i due istituti, che fondendosi aumenteranno l’offerta formativa e la loro progettualità per i ragazzi. Confidiamo nella capacità collaborativa e costruttiva di tutto il personale e supporteremo con ogni mezzo la transizione verso il nuovo istituto comprensivo".