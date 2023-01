"Sconti buoni: pochi acquisti, ma utili"

di Barbara Palombi

Il nuovo anno apre con la stagione dei saldi, iniziati ufficialmente il 5 gennaio e che rappresentano l’occasione giusta per poter fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Un periodo carico di aspettative da parte dei consumatori che vedono nei saldi il momento ideale non solo per fare acquisti ma anche per concedersi “l’oggetto del desiderio”. I saldi dureranno fino al 1° marzo e molti consumatori stanno iniziando a pensare a cosa acquistare. "Ho già iniziato ad approffitare dei saldi facendo diversi acquisti – rivela Giusy Lapertosa – e sono pienamente soddisfatta, ho trovato ottime offerte con un effettivo risparmio. Ho comprato diversi capi con uno sconto del 30 per cento anziché il 20, sicuramente farò altre compere dato che gli sconti durano diverso tempo". "Ancora non ho un’idea precisa di cosa acquistare – spiega invece Giancarla Giustozzi – sto iniziando ora a dare uno sguardo alle vetrine e alle scontistiche proposte dai vari punti vendita. Ci sono buone offerte per cui farò sicuramente acquisti e, tra i primi, ho già messo in conto i libri, che sono una mia grande passione. I saldi rappresentano sempre un’occasione ideale da cogliere". "Di solito non do molta importanza ai saldi, diciamo che compro in base alle necessità e non aspetto gli sconti, se ho bisogno di qualcosa la compro per cui almeno per ora non ho prestato attenzione agli sconti - rivela invece Daniel Tosoni -. Non escludo di farlo ovviamente ma, a differenza di molti, che attendono questo periodo per concedersi spese aggiuntive non ho mai aspettato questo periodo in particolar modo". "Non compro in base alla logica dei saldi – dichiara Giuliana Ippoliti – perché sono affezionata alle persone più che allo sconto, quindi vado nei negozi in cui mi trovo bene. Per me contano molto i rapporti perché danno un valore aggiunto all’acquisto". "I saldi sono un buon momento per gli acquisti che sicuramente farò in maniera mirata, comprando specialmente capi d’abbigliamento – prosegue Lucia Maria Rossi – è un periodo comunque di grandi incertezze per cui preferisco acquistare ciò di cui realmente ho bisogno". "Pochi acquisti ma buoni è questo il mio pensiero – interviene Paolo Alesiani – non farò grandi spese ma comprerò per me e famiglia cercando di soddisfare le esigenze di tutti". "Quel che mi manca molto in questa corsa continua all’acquisto è il rapporto di fiducia che prima si instaurava con il negoziante – conclude Marisa Sensini – al di là dei saldi che sicuramente sono interessanti, credo che la grande distribuzione in quest’ottica abbia influito negativamente su questo aspetto. Sono cresciuta in altri tempi e la fiducia tra un negoziante e il cliente era fondamentale.