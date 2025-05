Sconti e promozioni, ecco "Creare valore"

Si chiama "Creare valore" ed è un’iniziativa che mira a creare sconti e agevolazioni per i turisti. A idearla è l’associazione di commercianti "Viviamo Civitanova", capeggiata dall’ex assessore Manola Gironacci, che ha coinvolto attività dislocate tra Civitanova, l’entroterra marchigiano e l’Umbria.

In pratica, è sufficiente accedere al sito "Viviamocivitanova.it", e compilando un semplice form si avrà a disposizione la tessera di "Creare valore" che permetterà uno sconto tra il 10 e il 20 per cento. Sul sito è presente la lista con tutte le attività che finora hanno aderito: si tratta di ristoranti, strutture ricettive, negozi, profumerie, parrucchieri, esercizi dedicati agli animali e molto altro ancora. Per quanto riguarda gli chalet, ad esempio, chi si presenterà in spiaggia con la tessera di "Creare valore" avrà a disposizione una promozione (valida solo durante la settimana): 15 euro per un ombrellone e due sdraio, oppure un ombrellone, una sdraio e un lettino. "Viviamo Civitanova" ha contattato circa 500 associazioni marchigiane e umbre per coinvolgere il maggior numero di persone; saranno poi i responsabili delle varie sigle a estendere l’invito ai propri associati, contribuendo ad allargare la rete degli aderenti e dei potenziali clienti.

Presentazione in grande stile ieri mattina, allo "Shada". Vi hanno preso parte molti degli stessi esercenti civitanovesi, diversi titolari dei vari chalet e altre figure legate al commercio e all’associazionismo. "Dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che Civitanova torni un punto di riferimento per il turismo – ha detto Gironacci –. È necessario impegnarci a riportare in città le persone provenienti dall’Umbria. Il nostro vuole essere un modello virtuoso, basato anche su una buona comunicazione. Siamo certi che rappresenti anche un modo efficace per abbattere inutili campanilismi".

"In tanti – ha spiegato la vicepresidentessa dell’associazione Chiara Marchionni – hanno già aderito a questa iniziativa e la lista è in aggiornamento". Daniele Tosoni, sempre di "Viviamo Civitanova", ha posto l’accento su "IaMarò", un software di Intelligenza artificiale presente nel sito di "Viviamo" che può aiutare a sviluppare idee dal punto di vista turistico e non solo. Partecipi alla convention anche Giorgio Pollastrelli e Debora Pantana per la Provincia, e le consigliere comunali Fabiola Polverini e Silvia Squadroni. "Questo progetto dimostra ciò che diceva mio padre: quando la politica si fa da parte, questa città è in grado di esprimersi al meglio", ha commentato Pollastrelli. Francesco Rossetti