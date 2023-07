Sconti su autobus e biciclette, la Belletti ottiene 192mila euro

Sconti per chi si muove in bici o con l’autobus, la Regione approva e finanzia con 192mila euro un progetto presentato dall’assessore alla Mobilità Roberta Belletti, insieme all’architetto Ilaria Simoni e in collaborazione con Atac. Prevede lo sconto del 30% per gli abbonamenti degli autobus urbani e dell’80% per quelli al bike sharing; un abbonamento annuale per l’uso del bus costerà 157.50 euro anziché 225 euro e acquistando congiuntamente quello per il bike sharing, si spenderanno 27 euro invece di 90. "Questo ci consentirà – spiega Belletti – di aumentare gli utenti abbonati ad Atac che oggi sono 950, di cui 550 con tessera annuale. Con queste agevolazioni è prevista una crescita fino a 1.300 l’anno, di cui 800 nella formula dell’abbonamento annuale e 500 mensile". L’assessore si sofferma poi sul sigillo della Regione: "Premia un progetto che consente ai civitanovesi di risparmiare notevolmente sugli abbonamenti e al contempo incentiva l’uso delle bici per andare al lavoro, a scuola e circolare introducendo il servizio di bike sharing, in maniera quasi del tutto gratuita per chi acquista un abbonamento al trasporto pubblico urbano". Il progetto è il risultato di un sondaggio online, creato e diffuso dall’ufficio Urbanistica, in cui è stato chiesto ai cittadini di raccontare le proprie abitudini riguardo la mobilità. "Sono stati individuati punti strategici d’interscambio – aggiunge l’assessore –, aree caratterizzate da parcheggi dov’è possibile lasciare l’auto per poi procedere o con una bici a noleggio o con il bus". Ricorda infine che "la giunta ha approvato un atto di indirizzo sull’istituzione della zona 30, consegnato alla città un nuovo murales dedicato alla transizione ecologica, organizzato il festival ‘Primavera in bici’. Oggi incassiamo quasi 200mila euro per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e della bici. Continuerò a lavorare per dare a Civitanova un futuro sempre più sostenibile".