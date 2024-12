Sconto Tari per chi adotta dal canile: approvato l'ordine del giorno a Macerata

"Meno Tari per chi adotta dal canile". L’ordine del giorno del consigliere Andrea Blarasin della Lega prevede che chi adotta un amico a quattro zampe dal canile maceratese abbia uno sconto fino al 50% sulla tariffa dei rifiuti. "I costi a carico dell’amministrazione, che per ogni cane in canile spende circa 900 euro l’anno, verrebbero a ridursi. Inoltre – aggiunge Blarasin – monitoreremmo i risultati, e la vita delle persone andrebbe aumentando in qualità con gli animali da compagnia. Il randagismo, poi, si ridurrebbe". La misura sperimentale dovrà essere deliberata entro il prossimo aprile.

"Il parere sull’ordine del giorno è estremamente favorevole – asserisce l’assessore Marco Cardarelli –, ma va inserito un sistema di controllo per far sì che chi adotta si occupi a dovere dell’animale". "L’adozione non va mercificata", mette in guardia Giordano Ripa, del gruppo Misto. Cicaré dal canto suo evidenzia che "l’adozione di un cane non ha a che fare con la riduzione della tariffa sulla Tari, qui non c’è nesso né fondamento giuridico, è una manovra populista". "La tariffazione va meglio proporzionata, uno sconto fino al 50% è troppo alto, serve una proporzione migliore", aggiunge la Monteverde. L’ordine del giorno di Blarasin, emendato da Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, del Movimento 5 stelle, che vogliono "che la misura non incentivi la speculazione, quindi l’agevolazione sia una tantum", è stato approvato. L’altro ordine del giorno, presentato da Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune, riguarda invece agevolazioni sempre in tema Tari per chi adotta un bambino nel 2025, così come l’amministrazione prevede già di fare per le famiglie che hanno nuovi nati.

"La riduzione della Tari di 50 euro sui nuovi nati va estesa anche a chi adotta. È una cifra simbolica. La natalità è anche accoglienza, adozione e affido. L’agevolazione va estesa". I consiglieri che hanno sostenuto la Monteverde sono stati Ricotta, Contigiani, Perticarari e Marcolini del Pd, Miliozzi di Macerata Insieme, Cicaré di Strada Comune, Ulderico Orazi di Italia Viva e Cherubini e Spedaletti del M5s. Anche questo ordine del giorno è stato approvato.