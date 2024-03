Scontri fuori dallo stadio di Jesi. Daspo ai tifosi della Civitanovese

Nove tifosi della Civitanovese sanzionati con il Daspo dalla questura di Ancona dopo la partita contro la Jesina Calcio disputata a dicembre a Jesi, nel campionato di eccellenza. Durante l’afflusso delle tifoserie allo stadio alcuni sostenitori rossoblù, scesi dalle auto, si erano radunati nelle immediate vicinanze dello stadio e, invece di dirigersi verso l’ingresso a loro riservato, erano andati nella direzione opposta. Obiettivo dei tifosi era di ingaggiare uno scontro all’altezza della curva della tifoseria locale, e infatti i due gruppi erano venuti in contatto. Con il viso nascosto da sciarpe, cappucci e passamontagna, e muniti di bastoni e cinture dei pantaloni, gli ultras avevano tentato di aggredire gli jesini. I poliziotti però erano subito intervenuti per fermare i tafferugli. Anche al termine della partita i tifosi ospiti continuavano a inveire nei confronti dei tifosi locali, colpendo con veemenza il cancello divisorio tra le due zone, per ingaggiare nuovamente uno scontro. Grazie alle indagini della polizia, nove tifosi protagonisti degli episodi violenti sono stati identificati, sono tutti italiani tra i 25 e i 40 anni di età. E a loro nei giorni scorsi è stato notificato il Daspo. Tra i nove tifosi sanzionati due di questi, già recidivi, non potranno accedere alle manifestazioni sportive per cinque anni, inoltre dovranno anche presentarsi al commissariato di Civitanova quando ci sono le partite: si tratta del cosiddetto Daspo con obbligo di firma. Il Daspo varrà per i nove sanzionati su tutto il territorio nazionale, per periodi da uno a cinque anni: dalle due ore precedenti alle partite, non potranno entrare nei luoghi dove si svolgono incontri di calcio di campionati professionistici e dilettantistici, tornei internazionali, amichevoli, alle partite della nazionale. Sono 13 i Daspo emessi dal questore di Ancona da inizio anno, mentre nel 2023 fino a febbraio ne era stato emesso solo uno.