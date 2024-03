Scontri tra tifosi dopo la partita. Al setaccio le immagini registrate

Scontro tra tifosi della Civitanovese e del Castelfidardo dopo il match di domenica al Polisportivo, al vaglio degli inquirenti i filmati registrati dalla polizia e anche quelli di alcuni video comparsi sui social che immortalano i disordini lungo via Montenero e via Aldo Moro. Al momento non ci sono ancora denunce, ma le indagini sono in corso e non si escludono provvedimenti e denunce penali nei confronti dei responsabili di quanto avvenuto domenica pomeriggio, fuori dallo stadio.

Una volta terminato l’incontro di Eccellenza, terminato con il risultato di 0 a 1 per gli ospiti, durante il quale è rimasto anche ferito un volontario della Croce Verde che stava facendo assistenza, colpito al labbro dalla scheggia di un petardo lanciato dal settore ospiti, la situazione si è fatta subito tesa. Alcuni tifosi hanno raggiunto i supporter della squadra avversaria tra le auto incolonnate in via Montenero e via Aldo Moro, nei pressi della piccola rotatoria all’uscita dello stadio.

Avevano il volto in parte travisato dai cappucci e, dopo le parole, qualcuno è passato ai fatti. Sono volati colpi e botte e sono stati accesi fumogeni. Le tensioni lungo la strada, cominciata non appena le due tifoserie contrapposte sono state fatte uscite dallo stadio al termine della partita, sono durante soltanto pochi minuti. Le indagini da parte della polizia, che procede su quanto accaduto domenica pomeriggio, sono in corso.

c. m.