Scontri violenti alla partita. Scattano otto Daspo

Otto provvedimenti Daspo, con divieti di accesso agli stadi da uno a cinque anni, sono stati emessi dalla Questura di Pesaro contro tifosi della Vis Pesaro e della Recanatese coinvolti nei disordini avvenuti il 19 maggio 2024, dopo l’incontro di Lega Pro Serie C. Cinque riguardano i pesaresi e tre recanatesi.

La partita era cruciale per i playoff e si concluse con la vittoria della Vis Pesaro, che evitò così la retrocessione. Ma la sfida in campo si trasformò in una serie di scontri violenti tra le tifoserie. Il momento più grave si verificò poco dopo il termine della gara, quando un gruppo di ultras pesaresi, tra cui anche un minorenne, violò il provvedimento di Daspo a cui era già sottoposto. I tifosi, posizionati lungo il percorso autostradale seguito dai supporter della Recanatese, attaccarono i pullman con sassi, fumogeni e oggetti contundenti, provocando la rottura dei finestrini laterali.

L’azione creò un pericolo concreto per i passeggeri, tra i quali c’erano anche ragazzini e bambini. Uno degli aggressori, si capì poi, aveva il compito di fare da palo per agevolare l’assalto. Non solo fuori dallo stadio: anche sugli spalti si registrarono episodi di violenza.

Tre tifosi della Recanatese furono identificati come responsabili di atti di danneggiamento e comportamenti violenti, mentre un ultra della Vis Pesaro fu arrestato sul posto per minacce gravi nei confronti dei tifosi ospiti. Grazie al lavoro della Digos di Pesaro e all’analisi dei filmati, ora la polizia è riuscita a ricostruire i fatti e alla luce di quanto emerso sono stati emessi i provvedimenti amministrativi firmati dal questore.

Tra i cinque tifosi pesaresi coinvolti, tre erano già destinatari di precedenti Daspo, che sono stati ora aggravati. La Questura di Pesaro e Urbino ha ribadito l’impegno a contrastare ogni forma di violenza legata al mondo dello sport. Questi episodi, oltre a minare la sicurezza pubblica, gettano un’ombra sulla passione sportiva, che dovrebbe essere un momento di festa e condivisione. Le autorità invitano le tifoserie a collaborare e a mantenere comportamenti rispettosi per prevenire ulteriori episodi di questo genere.

Antonio Tubaldi