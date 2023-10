Scontro: 61enne in gravi condizioni

Un 61enne di Pollenza è stato portato in ospedale ad Ancona in gravi condizioni, dopo uno scontro all’incrocio di contrada Vaglie per via Murat, che scende a Casette Verdini, a Pollenza. È successo intorno alle 15.45. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava scendendo dal paese al volante di una Renault Clio, quando si sarebbe scontrato con una Citroen C3 condotta da una maceratese 57enne, diretta a Casette Verdini. Nell’impatto, l’auto della donna è stata sbalzata a parecchi metri di distanza, in una scarpata di fianco alla strada. Anche una Volkswagen Up è rimasta leggermente coinvolta nell’incidente. Subito sono stati chiamati 118 e vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dagli abitacoli, molto danneggiati. Il 61enne, che aveva anche perso i sensi, è apparso subito in condizioni più delicate e per lui, intubato, è stato disposto il trasferimento urgente ad Ancona, in eliambulanza. La maceratese invece in ambulanza è stata portata all’ospedale di Macerata, ma da lì poi anche lei è stata trasferita ad Ancona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Pollenza, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. In supporto è stata chiamata anche una pattuglia dei carabinieri, per regolare la viabilità.