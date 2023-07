Scontro a Mozzavinci Anziano in prognosi riservata

Dopo uno scontro frontale, un ottantenne maceratese è ricoverato in prognosi riservata ad Ancona. L’incidente è avvenuto nella zona di contrada Mozzavinci, dopo la chiesa di Consalvi, ieri pomeriggio intorno alle 18. Una Volkswagen Polo stava scendendo da Macerata verso la periferia, nello stesso momento in cui dal senso di marcia opposto stava arrivando un furgone Fiat Doblò. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati con un impatto violento, che ha fatto ribaltare il furgone sul bordo della carreggiata e ha mandato fuori strada l’auto. Sono stati chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dagli abitacoli, affidandoli al personale del 118. I sanitari hanno capito subito che il conducente della Polo – un maceratese 80enne – era in condizioni piuttosto critiche. Per questo per lui, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stata chiamata l’eliambulanza, con la quale d’urgenza è stato portato all’ospedale di Torrette ad Ancona. La prognosi per lui è riservata. Anche il conducente del furgone, un 47enne anche lui di Macerata, è rimasto ferito nello scontro, per fortuna in modo meno serio: in ambulanza è stato portato in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni sono stazionarie e non dovrebbero destare particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno fatto i rilievi sul luogo dell’incidente e ascoltato i testimoni, per ricostruire quanto accaduto e valutare le responsabilità conseguenti. La dinamica non è ancora stata chiarita. Gli agenti hanno avvertito il magistrato di turno su quanto accaduto, e proceduto al sequestro della Polo e del furgone, su cui potranno essere fatti gli accertamenti tecnici utili a ricostruire le modalità dello scontro. Le indagini sono in corso.