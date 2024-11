Scontro a San Marone. Un ragazzo portato in ospedale

Scontro tra un’auto e una moto, un ferito soccorso e trasportato all’ospedale di Civitanova Alta.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, in via Capuana, nella zona di San Marone. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Civitanova, un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza di una doppia curva. Ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava in sella al mezzo a due ruote. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Verde. Il personale medico e sanitario ha controllato il ferito e, dopo le prime cure prestate sul posto, lo ha caricato a bordo dell’ambulanza e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per gli ulteriori accertamenti. Le sue condizioni per fortuna non dovrebbero essere gravi.

Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è stato chiuso al traffico mentre erano in corso le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada.