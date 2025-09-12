Scontro a San Severino. Giovane ciclista in prognosi riservata

Un giovane ciclista egiziano è stato soccorso in eliambulanza, dopo un gravissimo incidente che si è verificato ieri mattina intorno alle 8 a San Severino.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale settempedana, uno scontro ha coinvolto un 25enne di origini egiziane in sella alla sua bici e un autocarro Citroen Nemo, condotto da un artigiano settempedano. L’incidente si è verificato in via Madonna dei Lumi, la strada che collega il centro cittadino all’omonimo santuario e a Castello al Monte. Il professionista, un 64enne, ha tentato di tutto per evitare l’impatto, ma il giovane è finito contro il montante anteriore del mezzo e il parabrezza che è finito in frantumi per la violenza dell’urto. La corsa del giovane è poi terminata contro un muretto con lo schianto della sua bicicletta.

Le condizioni dello straniero sono apparse da subito critiche tanto che i sanitari del 118, allertati e giunti sul posto, lo hanno condotto in ambulanza presso l’elisuperficie dell’ospedale Bartolomeo Eustachio di San Severino per poi trasferirlo in elicottero all’ospedale dorico Torrette, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il furgoncino e la bici sono stati sequestrati ed entrambi i conducenti sottoposti ad accertamenti sul tasso alcolemico e l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Gaia Gennaretti