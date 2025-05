Scontro a Santa Maria Apparente. Finisce all’ospedale un 58enne

Scontro tra un’auto e uno scooter lungo la provinciale, un uomo di 58 anni finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri, poco prima delle 8, lungo la strada provinciale 485 che dal quartiere di Santa Maria Apparente va verso Montecosaro Scalo. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi, un’auto e un mezzo a due ruote si sono scontrati, all’altezza dell’incrocio con via Cavallino. Al volante dell’auto, una Dacia, che procedeva in direzione mare, si trovava un 46enne di Montecosaro, mentre lo scooter procedeva in direzione opposta. Poi l’impatto, violento, tra i due mezzi. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 58enne civitanovese, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Civitanova Alta, in condizioni gravi. Sul posto, oltre ai mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e al personale dell’Anas, sono intervenute due pattuglie della polizia locale per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica del sinistro, che ha provocato inevitabilmente qualche rallentamento al traffico.