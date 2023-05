Scontro all’incrocio: guidatore e passeggero al pronto soccorso

Schianto fra un Suv Volskwagen e una Audi Station Vega nel primo pomeriggio di ieri nell’incrocio fra via Beato Placido, direzione Macerata, e viale della Ginestra che conduce nel rione Castelnuovo, all’altezza del semaforo. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Il conducente dell’Audi e il passeggero accanto sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 per accertamenti al pronto soccorso di Civitanova. Per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale.