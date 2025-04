Scontro aperto tra sindaci sui rifiuti: "Nessun immobilismo della politica"

Sindaci contro sindaci. Non è un bel segnale, specie se l’oggetto del contendere è la società - ad intera partecipazione pubblica - Cosmari srl di cui gli stessi sindaci, indipendentemente dall’appartenenza politica, sono i soci, nella difficile gestione della partita dei rifiuti. Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, Emanuele Pepa, sindaco di Recanati, Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena, Patrizio Leonelli, sindaco di Castelraimondo, Vincenzo Felicioli, sindaco di Fiuminata, Andrea Staffolani, sindaco di Morrovalle, Denis Cingolani, sindaco di Matelica, Luigino Bartocci, sindaco di Esanatoglia, Giuliana Giampaoli, sindaco di Corridonia, Fabio Fantegrossi, sindaco di Sarnano e Sandro Botticelli, sindaco di Gagliole, replicano ai colleghi Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, Franco Capponi, sindaco di Treia, Rolando Pecora, sindaco di Montelupone, Lorella Cardinali, sindaco di Montecosaro, Giuseppe Fabbroni, sindaco di Caldarola, Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto, Mauro Romoli, sindaco di Pollenza, Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, Angela Barbieri, sindaco di Montefano e Mirko Mari, sindaco di Colmurano, che una decina di giorni fa hanno accusato il centrodestra di lavorare per aprire la strada alla privatizzazione della società.

A loro avviso il quadro della situazione è ben diverso da quello che i colleghi hanno descritto. "Hanno accusato il centrodestra di voler rompere la gestione unitaria e di non essere stati coinvolti. Ma non è così. All’interno del Cda del Cosmari c’erano due posti liberi che, al momento dell’insediamento, erano stati proposti al centrosinistra, che però non ha ritenuto opportuno occuparli". Si ribatte poi alle criticità che erano state sollevate. "La sperimentazione avviata dal comune di Macerata su Corneto è stata deliberata dall’Ata 3 applicando le indicazioni dei sindaci, che a maggioranza hanno votato il progetto: solo i Comuni di Monte San Giusto e Treia, hanno votato contro, mentre altri si sono astenuti. Per quanto riguarda l’impianto di recupero pannolini finanziato dal Pnrr, non solo questo consiglio di amministrazione, ma anche quello precedente, in cui c’erano anche i rappresentanti di centrosinistra, ha valutato l’impianto come antieconomico e irrealizzabile".

Sull’impianto di digestione anaerobica non c’è alcuna "sorprendente decisione della Provincia" che ha dovuto emettere un provvedimento di archiviazione in quanto Cosmari non aveva adempiuto al completamento della documentazione richiesta. Infine la realizzazione della nuova discarica. "Non è vero che c’è immobilismo da parte della politica – scrivono i sindaci di centrodestra - in quanto l’Ata al suo insediamento ha ereditato 84 siti possibili, che sono stati scremati a 35 nel giro di appena tre mesi (luglio – novembre 2024). Il percorso è lungo e difficile, anche perché ci sono ricorsi da parte di Comuni, privati e Comitati. Ricordiamo, poi, che il deposito del progetto in Azienda è anche condizione, insieme all’avviata Valutazione ambientale strategica e all’approvazione del documento di scoping, relativa alla individuazione dei siti, per concludere l’accordo tra Ata 3, Ata 2 ed Asa, quest’ultima proprietaria della discarica di Corinaldo dove poter abbancare lì i nostri rifiuti, a un prezzo inferiore. L’accordo con l’Ata2 è importante perché il trasferimento dei nostri rifiuti a Tavullia, nel pesarese, scade il prossimo 30 giugno. Contestualmente è in corso la progettazione della terza vasca della discarica di Cingoli". Alla fine arriva il ramoscello d’ulivo: "Rinnoviamo l’invito ai sindaci firmatari del documento a discutere di questi temi nelle sedi istituzionali e non farne motivo di campagna elettorale. Da parte nostra c’è massima apertura al confronto e al dialogo".

Franco Veroli