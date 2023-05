Scontro auto-camion Automobilista 60enne portata a Torrette

Scontro frontale tra un’auto e un camion ieri pomeriggio. È successo intorno alle 14.30 all’inizio della strada 78 Picena. Ad avere la peggio una sarnanese 60enne, portata a Torrette. La donna, al volante di una Toyota C-HR, stava andando da Sforzacosta verso l’Abbadia, ma poco dopo l’uscita della superstrada, per cause ancora da chiarire, è finita contro un camion condotto da un 35enne, che procedeva nella direzione di marcia opposta. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Macerata per estrarre la 60enne dall’abitacolo, parecchio danneggiato, e affidarla alle cure del personale del 118. I sanitari, vedendo le condizioni della donna e la dinamica dello scontro, hanno ritenuto opportuno farla ricoverare immediatamente a Torrette, e la sarnanese è stata portata in eliambulanza ad Ancona. Praticamente illeso invece il conducente del camion. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Camerino, per i rilievi di legge che consentiranno di chiarire come siano andate le cose e le eventuali responsabilità.