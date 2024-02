Scontro Bravi-Fiordomo mosso dal partitismo

di Asterio Tubaldi

Spopola a Recanati la “soap opera politica“ fra l’attuale sindaco Antonio Bravi e il suo vice, Francesco Fiordomo. Il movimento “Vivere Recanati“, la civica da dieci anni espressione del suo fondatore Francesco Fiordomo, non ci sta proprio a parlare "di tradimenti, amicizia, stupore" come ha fatto il sindaco Bravi.

L’invito è di evitare che questi valori così importanti come l’amicizia siano "chiamati in causa dal teatrino partitico al quale – scrivono i rappresentanti della lista – non vogliamo partecipare perché siamo allo stravolgimento della realtà mentre la politica ha bisogno di serietà, toni bassi e contenuti per tornare a coinvolgere i cittadini". Se c’è un tradimento, non è certo da parte della lista civica e i due assessori, Francesco Fiordomo e Michele Moretti, l’attuale presidente del Consiglio Tania Paoltroni e i consiglieri Cino Cinelli, Stefano Miccini, Carlotta Guzzini, Giorgio Generosi e Marco Canalini tengono a sottolineare che: "nonostante la nostra volontà di proseguire come esperienza civica, il sindaco ha cambiato strategia tornando ad una logica partitica, di chiusura e contrapposizione, che non ci piace. Logica che si esprime in accuse e polemiche che leggiamo in queste ore e che non ci appartengono e alle quali non vogliamo in alcun modo replicare".

Una scelta coerente la loro di cui il sindaco – precisano – era edotto già da due anni, "è stato detto e ridetto in tutte le sedi, in tutte le lingue, lo sapevano anche i muri. Si è cercato in ogni modo di imporre la scelta partitica ma noi siamo coerenti. Questo gruppo è andato avanti con senso di responsabilità anche quando gli accordi sono venuti meno, prima con l’avvicinamento poi con l’accordo con un partito politico. In questi anni abbiamo sopportato fin troppo ed era chiaro da tempo che non eravamo disponibili a fare altro che non proseguire il percorso civico. Il sindaco cambia maggioranza? Bene, riprenda le deleghe di noi assessori e consiglieri comunali".

Si ricorderà che proprio due giorni fa il primo cittadino aveva dato un aut aut ai due assessori che si sono candidati contro di lui alle prossime elezioni: o rimettete spontaneamente le deleghe, conferite quasi 5 anni fa, oppure sarà lui a ritirarle pur sapendo di andare incontro al rischio di una possibile anticipazione della fine di questa maggioranza. Ma fare finta di nulla era forse troppo per il sindaco Bravi che ricorda che nel ballottaggio è stato eletto anche con parte dei voti delle liste di Graziano Bravi e del Pd.