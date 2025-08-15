Scontro con un’auto, grave un motociclista

Scontro tra un’auto e una moto lungo la statale Adriatica, un 51enne è stato soccorso con l’eliambulanza: è grave.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, in via Cristoforo Colombo, lungo la statale a Fontespina. L’impatto tra l’auto, una Fiat Punto, e la moto, una Ducati Scrambler, è avvenuto nei pressi del supermercato Eurospin. Soltanto una settimana fa, proprio in quel punto, si era registrato un incidente fotocopia. Ieri, secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale, la Punto e la moto si sono scontrate. Sia l’auto, che presumibilmente era uscita dal parcheggio, che la moto viaggiavano in direzione nord. Al volante della Punto una 28enne che vive a Potenza Picena, e che era insieme con un’altra donna, mentre in sella alla moto un uomo di 51 anni, pure lui residente a Potenza Picena, R. C. L’impatto è stato molto violento. L’uomo ha colpito la fiancata dell’auto, per poi scivolare sull’asfalto per una ventina di metri.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118.

Il personale medico, dopo una prima valutazione delle condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata nelle vicinanze della statale. L’uomo era cosciente, ma ha riportato una gravissima ferita alla gamba. È stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. La prognosi per lui è riservata.

Sul posto, per chiarire con esattezza la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Entrambi i mezzi sono stati messi sotto sequestro, per eventuali accertamenti tecnici che potranno utili a ricostruire quanto accaduto.

Soltanto una settimana fa un altro motociclista era finito a Torrette con l’eliambulanza dopo lo scontro con un’auto nello stesso punto.

Chiara Marinelli