Scontro con un’auto, motociclista portata a Torrette

Attimi di grande apprensione domenica poco dopo le 17.30 lungo via Don Mariano Capecci, la panoramica che si snoda tra le campagne di Recanati e Loreto. Il tratto, caratterizzato da numerose curve e da una carreggiata piuttosto stretta, è stato teatro di un violento impatto fra un’auto e una moto: la collisione, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avere la peggio la motociclista, una donna di 48 anni, sbalzata rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118: valutata la dinamica e le condizioni della lesione, il personale medico ha chiesto l’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Ancona. Fortunatamente, malgrado la violenza dell’urto, le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli agenti della polizia stradale stanno ora ricostruendo la sequenza dei fatti per accertare le responsabilità. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora, con inevitabili disagi alla viabilità. L’incidente riporta sotto i riflettori la pericolosità di via Don Mariano Capecci. Residenti e pendolari ne conoscono bene i punti critici: curve a raggio stretto, scarsa possibilità di sorpasso e carreggiata non particolarmente ampia impongono la massima prudenza, soprattutto nei fine settimana quando il traffico aumenta.

Antonio Tubaldi