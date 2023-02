Scontro con un’auto: scooterista 17enne portato a Torrette

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito ieri in un incidente. È successo in via Verdi ad Appignano, intorno alle 17. Il ragazzino era in sella a un motorino quando, in circostanze che non sono state rese note, ha avuto uno scontro con un’auto, nel quale ovviamente il 17enne ha avuto la peggio. Il personale del 118, subito chiamato ad Appignano, dopo aver prestato le prime cure al ragazzino sul posto, ha ritenuto più opportuno farlo ricoverare a Torrette, per gli accertamenti e le terapie necessari. Ad Appignano è arrivata dunque l’eliambulanza, con cui il ragazzino è stato portato ad Ancona. A quanto sembra, per fortuna, le sue condizioni non dovrebbero essere troppo gravi al di là delle fratture riportate nella caduta. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.