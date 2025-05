Scontro fatale, accusata la mamma del 23enne

È indagata per simulazione di reato e favoreggiamento la mamma del 23enne di origini albanesi, proprietario dell’auto che domenica scorsa, all’alba, è rimasta coinvolta in un tragico incidente in cui ha perso la vita un 91enne di Tolentino, Leonello Vitali.

L’incidente era avvenuto poco prima delle 5 quando il pensionato, sempre molto mattiniero, era uscito di casa per occuparsi dell’orto. Lungo la provinciale 41, vicino alla chiesa della Divina Pastora, all’altezza di una curva, la sua Fiat Panda si era trovata davanti una Bmw che procedeva nella direzione opposta. L’utilitaria era rimasta schiacciata nell’impatto e per il pensionato purtroppo non c’era stato scampo. La Bmw invece era finita fuori dalla strada, in un campo. Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto erano arrivati 118, vigili del fuoco e i carabinieri. Il conducente della Bmw però era sparito.

Attraverso la targa i militari erano risaliti al proprietario della macchina, un 23enne residente a Urbisaglia, disoccupato e senza patente. Una pattuglia dei carabinieri era andata subito a casa sua, trovando solo la madre. La donna aveva assicurato che il figlio si trovava in Svizzera da qualche giorno. E dopo aver saputo cosa era successo a Tolentino, la donna aveva detto di aver creduto che la Bmw fosse sotto casa e, alla fine, ne aveva denunciato il furto.

Per tutta la giornata di domenica il 23enne era risultato irreperibile, e il suo telefono era staccato. Le ricerche erano andate avanti per tutto il giorno. Infine nel tardo pomeriggio era stato rintracciato non lontano da casa. Era stato dunque accompagnato in caserma e sottoposto al prelievo di sangue, per le indagini. Il ragazzo era stato dunque indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Spesso il 23enne lasciava guidare la sua auto agli amici, non avendo la patente; in questo caso, per l’accusa non sarebbe andata così.

Ora la procura ha iscritto anche la madre del ragazzo per simulazione di reato, avendo denunciato il furto dell’auto, e per favoreggiamento, per aver detto che il figlio si trovava in Svizzera. Sono stati sequestrati i telefoni cellulari, per le indagini ulteriori. Madre e figlio sono assistiti dall’avvocato Domenico Biasco. Il padre del ragazzo non è più in Italia, in seguito ad alcune vicissitudini giudiziare.

La vittima, il tolentinate Leonello Vitali, era molto conosciuta in città e ancora molto attivo, nonostante l’età.

Chiara Marinelli