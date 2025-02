Scontro frontale, 21enne portata a Torrette

Due donne sono rimaste coinvolte nell’incidente stradale che si è verificato poco dopo le 13 di ieri nel territorio di Cingoli, lungo la provinciale 23, all’altezza della località Catafolle, sull’intersezione dell’arteria verso Rangore.

È stato quasi frontale l’impatto tra la Fiat Panda condotta da una 21enne residente a Filottrano, verso cui si stava dirigendo mentre tornava da Cingoli, e la Seat Ibiza guidata da una cingolana di 41 anni, che faceva ritorno a casa dopo aver effettuato il suo turno di lavoro a Filottrano. Sulle cause che hanno provocato lo scontro hanno eseguito gli accertamenti i carabinieri di una pattuglia del comando di Macerata. Il fragore della collisione (entrambe le auto sono andate quasi distrutte) è stato avvertito dai residenti nelle adiacenze, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati subito gli operatori sanitari del 118 di Cingoli, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Apiro e del comando di Macerata, e un equipaggio della Piros. Le due donne sono rimaste sempre coscienti: la filottranese è riuscita a lasciare da sola l’abitacolo della sua auto, mentre la cingolana è stata estratta dai soccorritori, essendo rimasta bloccata nell’interno della vettura tra lo sportello e l’air bag scoppiato. Il medico del 118, verificate le condizioni di ognuna, per la ragazza ha ritenuto di dover chiedere l’intervento dell’elisoccorso: nelle vicinanze dell’accaduto è atterrato l’elicottero, con cui la 21enne è stata portata all’ospedale anconetano di Torrette. Per lei è stato dato un codice rosso, avendo riportato un trauma facciale e varie fratture, ma per fortuna le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione. Con l’automedica del 118, invece, la cingolana è stata portata in codice giallo all’ospdale di Jesi.

Sul tratto della provinciale, rimasta per un po’ bloccata, il traffico è stato deviato lungo una variante che ha permesso ai mezzi di transitare a senso unico alternato.

Gianfilippo Centanni