Scontro frontale all’alba, muore un pensionato. L’altro automobilista è fuggito

Tolentino (Macerata) 4 maggio 2025 – In uno scontro frontale, un tolentinate di 91 anni ha perso la vita questa mattina all’alba. Sono invece ancora in corso le ricerche dell’altro automobilista coinvolto.

La vittima è Leonello Vitali. Poco prima delle 5 l’uomo si è diretto con la sua Fiat Panda da Tolentino verso la zona della Divina Pastora. Ma vicino alla chiesa, sulla carreggiata si è trovato davanti all’improvviso una Bmw 320 che lo ha preso in pieno. La Panda è rimasta distrutta nell’impatto, mentre la Bmw è uscita di strada finendo in un campo vicino.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, ma il 118 non ha potuto fare nulla per Vitali: troppo gravi le lesioni riportate nello scontro. Nessuna traccia invece del conducente dell’altra auto. Mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza i mezzi coinvolti e il tratto di strada, i carabinieri di Tolentino hanno avviato le ricerche dell’altro auotomobilista. Il titolare, un giovane di Urbisaglia, non sarebbe in zona in questo momento, dunque si tratta anche di capire chi fosse effettivamente al volante della Bmw. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei militari.

La notizia dell’incidente si è diffusa preso a Tolentino. Il pensionato lascia due figli, le nuore e i nipoti. Il funerale si terrà martedì a San Catervo alle 9.30; la camera mortuaria sarà allestita nella casa funeraria Rossetti.