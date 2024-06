Scontro frontale, due feriti gravi

Gravissimo incidente ieri in via D’Accorso, sullaa provinciale 209 Muccese a Camerino. All’altezza del campus Unicam, due auto si sono scontrate frontalmente.

È successo intorno alle 8.40. Alla guida di una Fiat Uno, una donna di 34 anni stava percorrendo la carreggiata in discesa, dall’altro lato invece proveniva un ragazzo 21enne al volante di una Nissan Micra. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, le due vetture in corrispondenza di una semicurva sono entrate in collisione in modo violento. Immediato l’arrivo sul posto del 118 e dei vigili del fuoco di Camerino, i quali hanno dalle lamiere la donna che era rimasta incastrata: il forte impatto ha distrutto la parte anteriore del suo veicolo. Il personale sanitario, viste le sue condizioni, ha allertato l’eliambulanza che l’ha condotta in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona. La donna per fortuna è sempre rimasta cosciente. Codice rosso anche per il 21enne, accompagnato al pronto soccorso di Camerino.