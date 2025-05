Scontro frontale, ferita l’assessora

L’assessora di Cingoli Pamela Gigli è rimasta coinvolta in un incidente stradale, nel primo pomeriggio di ieri. Diluviava con pioggia e grandine, lungo la provinciale 25 per Macerata quando, intorno alle 14, nel tratto in curva all’altezza del bivio per la frazione Villa Torre, un ragazzo di 21 anni domiciliato a Grottaccia scendeva alla guida di una Citroen C3, mentre Gigli con la propria Fiat 500 proveniva in senso contrario. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Cingoli, i mezzi sono entrati in collisione frontale. Dopo lo scoppio degli airbag, il giovane e la conducente, coscienti anche se doloranti, sono riusciti a lasciare i rispettivi posti di guida mentre giungeva l’automedica del 118 di Cingoli con l’equipe sanitaria: il medico, prestate le prime cure, ha deciso di far ortare entrambi con l’ambulanza al pronto soccorso di Jesi. Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Apiro, per mettere in sicurezza le auto e spostarle dopo i rilievi dei militari. La polizia locale è stata impegnata per deviare il traffico, interrotto per circa un’ora.

g. cen.