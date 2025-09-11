Scontro frontale tra due auto. Padre e figlia in prognosi risevata

Padre e figlia sono ricoverati in prognosi riservata ad Ancona, dopo un incidente frontale lungo la strada provinciale 34, vicino al cimitero di Corridonia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 di ieri.

Il corridoniano, un 52enne che era al volante di una Mercedes con a bordo la moglie e la figlia 22enne, è finito contro una Toyota condotta da un 48enne, anche lui di Corridonia, che procedeva nel senso di marcia opposto. L’impatto è stato molto forte e ad avere la peggio sono stati i due a bordo della Mercedes. Il personale sanitario del 118 ha allertato l’eliambulanza, e padre e figlia sono stati ricoverati d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. La prognosi per loro è riservata. Feriti in modo meno grave la moglie del 52enne e il conducente della Toyota, entrambi portati all’ospedale di Macerata.

Sul posto per i ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Corridonia e Mogliano. Le cause sono ancora da chiarire, anche se la pioggia potrebbe aver avuto un ruolo in merito a quanto accaduto. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e del tratto di strada.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causato qualche rallentamento al traffico.