Scontro frontale: un uomo portato a Torrette

di Giorgio Giannaccini

Maxi incidente ieri pomeriggio lungo la strada Regina, all’altezza dell’incrocio con la frazione di San Girio: tre auto sono rimaste coinvolte in un violentissimo scontro, dopo un frontale tra due. Ma ad avere la peggio è stato un uomo sui sessant’anni, che è stato portato in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona, e sarebbe in pericolo di vita. Feriti anche un minorenne e due donne. E’ quanto avvenuto verso le 16.20, nel territorio di Potenza Picena. Da un prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, l’impatto si è verificato tra una Citroen nera (condotta dal 60enne), una Alfa Romeo bianca (con dentro una donna di mezza età e il ragazzo minorenne) e una Mercedes bianca (guidata da un’altra donna). A prestare i primi soccorsi è stato un mezzo della Croce Rossa di Porto Potenza, che era impegnata in un trasporto sanitario e per caso passava da quelle parti, sulla strada Regina. Sul posto è stata allertata inizialmente l’eliambulanza, ma non è potuta intervenire a causa della nebbia. Così, poco dopo, sono arrivate in forze la medicalizzata da Recanati e altre due ambulanze (una da Loreto e l’altra della Croce Verde di Morrovalle). Gli operatori sanitari hanno subito prestato soccorso al più grave, cioè l’uomo sui sessant’anni, che per via dell’urto era ormai privo di sensi e con traumi su tutto il corpo, intrappolata all’interno della sua Citroen. L’auto aveva il tettuccio praticamente distrutto, perché dopo il violento urto il mezzo si è capottato più volte a terra. Lui è stato estratto dalle lamiere dal personale del 118, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, intervenuti con due mezzi. Quindi, l’uomo è stato caricato in ambulanza e intubato, per poi essere portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. Sono stati soccorsi anche la donna al volante della Mercedes, che è stata portata in codice giallo all’ospedale di Civitanova. I sanitari hanno prestato le cure del caso, inoltre, alla donna e al ragazzo che viaggiavano a bordo dell’Alfa Romeo. Alla fine, entrambi sono stati condotti al pronto soccorso di Civitanova, in condizioni per fortuna non gravi (tutti e due in codice verde). I pompieri hanno perciò messo in sicurezza la strada e quello che rimaneva dei mezzi. Per i rilievi di rito, sono accorse tre pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova (tra cui i militari della caserma di Porto Recanati). Il traffico è rimasto bloccato per un paio di ore.