Scontro, il conducente era drogato

Un ragazzo coinvolto in un incidente stradale sotto l’effetto della cocaina, e una donna che si è rifiutata di sottoporsi all’etilometro. È quello che hanno trovato i carabinieri nel corso dei controlli su strada.

I militari della stazione di San Ginesio hanno denunciato alla procura un 22enne, già noto alle forze dell’ordine e residente in zona, per essersi messo alla guida dopo aver assunto stupefacenti. Dopo essere rimasto coinvolto in incidente con un’altra auto, il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per le cure; qui è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici, a seguito dei quali è stato trovato positivo alla cocaina. Per lui sono scattati la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente di guida, per la conseguente sospensione che sarà disposta dalla prefettura.

A Castelraimondo invece è finita nei guai una donna di 53 anni. La pattuglia dei carabinieri, diretta dalla Compagnia di Camerino e impegnata in un controllo stradale finalizzato alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, ha fermato la conducente per le verifiche di routine. Ma alla richiesta di sottoporsi all’accertamento con l’etilometrico, la donna ha opposto un netto rifiuto. A seguito di tale comportamento, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida, che sarà successivamente sottoposta a sospensione, e al sequestro amministrativo del veicolo.

L’Arma continua nell’impegno per garantire la sicurezza stradale, contrastando comportamenti pericolosi alla guida e prevenendo incidenti legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine ricordano che il rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico comporta le stesse conseguenze della guida in stato di ebbrezza grave.