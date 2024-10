Scontro in A14, macchina perde il controllo. Due feriti portati al pronto soccorso

Scontro in A14, in due finiscono all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in autostrada, tra i caselli di Porto Recanati e Civitanova, in direzione sud. Per cause che sono in corso di accertamento, un’auto, con a bordo due persone, conducente e passeggera, ha perso il controllo. Avrebbe fatto tutto in maniera autonoma. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Rossa e i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato. Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, è intervenuta una pattuglia della polizia autostrade. I due feriti non sarebbero in gravi condizioni, almeno secondo i primi accertamenti.