Scontro in superstrada: conducenti al pronto soccorso

Schianto in superstrada nella notte, due uomini finiscono all’ospedale: uno è in condizioni serie. L’incidente è avvenuto in direzione di Macerata, tra lo svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente e quello per Montecosaro, nei pressi dell’autogrill e nel tratto stradale in cui sono in corso lavori. Poco prima di mezzanotte, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, due automobili si sono scontrate. Si tratta di una Toyota e di una Skoda. Al volante c’erano rispettivamente i conducenti, un giovane e un uomo. L’impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno soccorso i due automobilisti feriti. Sono stati caricati a bordo di una ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Erano entrambi coscienti, più serie sarebbero le condizioni del giovane.

Chiara Marinelli