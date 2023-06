Scontro in una strada nei boschi, due motociclisti portati Torrette

Due motociclisti sono stati portati a Torrette dopo essersi scontrati lungo una strada sterrata nelle campagne tra San Severino e Gagliole. L’incidente si è verificato attorno alle 10.30 di ieri. Stando alle prime ricostruzione, l’impatto tra i due – un 44enne un 31enne in sella a due moto da enduro – è avvenuto all’altezza di una curva. I compagni di uscita hanno subito allertato il 118 e i carabinieri. Uno dei due motociclisti è stato caricato con un verricello sull’eliambulanza, l’altro è invece stato portato a Torrette con l’ambulanza del 118. Essendo la zona abbastanza sperduta, un motociclista amico di uno dei feriti ha fatto strada all’ambulanza in mezzo ai boschi. I due non sarebbero in pericolo di vita.