Scontro lungo la bretella Paolina. Due persone al pronto soccorso

Incidente stradale, ieri intorno alle 11, lungo la bretella Paolina, arteria che collega la zona ex Eko con la strada per Castelfidardo, sotto al rione San Francesco a Recanati. Una Renault Clio e una Fiat 500 sono rimaste coinvolte in una collisione le cui cause sono ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale, intervenuti per effettuare i rilievi. A bordo della Renault Clio viaggiavano una donna di 70 anni, che era alla guida, e suo figlio seduto sul sedile passeggero. Al volante della Fiat 500 si trovava invece una donna di 50 anni. Tutti e tre sono del posto. L’impatto ha causato danni significativi alla Clio, tanto da rendere impossibile l’apertura dello sportello laterale del passeggero. Per estrarre l’uomo incastrato, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori del 118 hanno poi trasportato madre e figlio all’ospedale di Civitanova, con ferite di media gravità. La conducente della Fiat 500, invece, ha scelto di recarsi autonomamente al pronto soccorso con un proprio mezzo, rifiutando il trasporto in ambulanza. Durante le operazioni di soccorso, la bretella è rimasta completamente chiusa al traffico, causando notevoli disagi agli automobilisti che si sono trovati costretti a percorsi alternativi. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.