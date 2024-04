Scontro mortale: no all’archiviazione

Il procedimento penale con l’accusa di omicidio stradale per la tragica morte di Massimo Aquilanti a carico dell’altro motociclista rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto la mattina del 21 aprile 2023 sulla statale 256 Muccese, non si archivia. Il gip del tribunale di Macerata, Giovanni Maria Manzoni, ha accolto l’opposizione presentata dai legali dei familiari del compianto 63enne di Torino di Sangro (Chieti) contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, ritrasmettendo gli atti al pm Rosanna Buccini, e ordinando ulteriori indagini. Si erano opposti la compagna, i due figli, i genitori e i due fratelli della vittima - tutti assistiti da Studio3A e dall’avvocato Massimo Cesca del foro di Macerata - che erano rimasti profondamente amareggiati e sorpresi dalle conclusioni del sostituto procuratore. L’incidente mortale tra le due moto si era verificato sulla strada Statale 256, nel territorio comunale di Camerino. Stando alle indagini, Aquilanti, in sella alla sua Bmw 1200R, stava superando una Ford Fiesta quando è entrato in contatto con la Ktm 1290 di G. M. (67 anni, di Ancona) che lo precedeva e, a sua volta, si era apprestato a superare un furgone Iveco. E dopo l’urto i due centauri erano rimasti agganciati per un breve tratto, per poi essere disarcionati dalle rispettive motociclette e rovinare sull’asfalto. Il 67enne era sopravvissuto, Aquilanti purtroppo era deceduto a causa dello shock emorragico acuto conseguente ai gravissimi politraumi riportati. Come da prassi, il pm ha iscritto nel registro degli indagati l’altro motociclista ma a conclusione delle indagini preliminari, il 13 ottobre 2023, ha chiesto di archiviare il procedimento a suo carico, ritenendo che questi non avesse responsabilità, essendo stato tamponato dalla moto condotta dalla vittima. Ma adesso si aprirà un nuovo capitolo della vicenda giudiziaria.