Scontro: moto a fuoco, ferito il fratello dell’assessore Caldaroni

Alessandro Caldaroni, fratello di Francesco, assessore comunale a Civitanova, è rimasto ferito in un incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla statale Adriatica. Alessandro, 42 anni, pescatore comproprietario del ’Minello Padre’, era partito da casa nella tarda mattinata per fare un giro con la sua moto. Sulla strada del ritorno si è scontrato con un’autovettura, cadendo a terra, mentre la moto finita a una certa distanza da lui ha preso fuoco. Sul posto si sono recati l’equipaggio del 118 e l’automedica, e un’ambulanza della Croce Verde di Civitanova, dopo i primi soccorsi sul posto il ferito è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale regionale. A Torrette è arrivato anche Francesco, comprensibilmente preoccupato per le condizioni del fratello, per poi essere tranquillizzato dai medici che hanno dichiratato Alessandro fuori pericolo, dopo aver riscontrato alcune fratture. Una pattuglia dei carabinieri ha eseguito i rilievi di legge.