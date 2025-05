Scontro sulla Regina, domani il funerale di Umberto Marsili

Sarà celebrato domani alle 10, nella chiesa del quartiere Grotte a Loreto, il funerale del 70enne portorecanatese Umberto Marsili, che giovedì pomeriggio aveva perso la vita in un terribile scontro frontale avvenuto contro un tir lungo la strada Regina a Potenza Picena.

Stando ai primi risultati, ancora da confermare, dell’autopsia effettuata sul corpo dal medico legale Roberto Scendoni, è emerso che il 70enne sarebbe stato colto da un infarto che lo avrebbe ucciso sul colpo, ancora prima dello schianto, mentre era alla guida della sua Fiat Punto. Dopodiché l’auto avrebbe invaso la corsia opposta per poi scontrarsi con il tir, condotto da un 48enne bulgaro, che viaggiava in direzione opposta.

Marsili, da tutti soprannominato affettuosamente "’Mbertì", aveva lavorato a lungo come metalmeccanico alla fabbrica Reg-All di Loreto. Ma soprattutto negli ultimi anni aveva fatto parlare di sé grazie alle sue gesta sportive in bici: nel 2022 aveva pedalato in solitaria attraverso tutta l’Italia, l’anno dopo era partito alla volta della Corsica e della Sardegna e, ad aprile del 2024, si era cimentato nel cammino di Santiago. Marsili lascia la sorella Adriana, i fratelli Alvaro e Mauro, il cognato Antonio, i nipoti Davide e Lorenzo.