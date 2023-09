Scontro sulla superstrada: le auto si ribaltano, ferite tre ragazze Ieri all'alba, sulla SS77, all'altezza di Tolentino, è avvenuto un incidente con tre ragazze ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e ripristinato la percorribilità della strada. Le ragazze sono state trasportate in ospedale per accertamenti.