Scontro tra auto, 35enne portato a Torrette

di Lorena Cellini

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale maceratese, in territorio di Santa Maria Apparente, all’incrocio con la strada di Piane Chienti. L’impatto è avvenuto tra una Volkswagen T-Rroc e una Opel Corsa sulla quale viaggiava, in direzione Montecosaro, un trentacinquenne civitanovese, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Codice rosso per lui a causa delle lesioni riportate, prima nell’impatto laterale con l’altra macchina e poi nell’urto contro il muro della recinzione di un edificio adiacente la strada contro il quale è stato sbalzato. L’eliambulanza è atterrata su un terreno vicino e poi si è alzata in volo con il trentacinquenne in codice rosso. La causa dell’incidente è molto probabilmente riconducibile a una mancata precedenza e, quanto alle responsabilità, i rilievi sono stati effettuati dalla pattuglia dell’infortunistica della polizia locale cittadina. Ferito, ma in maniera più lieve, anche il conducente della Volkswagen, un 71enne di Osimo, trasportato all’ospedale di Civitanova. Sul posto anche il 118 e la Croce Verde. L’incidente si è verificato intorno alle 14 e per più di due ore è stata chiusa la viabilità lungo la provinciale maceratese, in entrambi sensi di marcia, in modo da consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Grossi i disagi per gli automobilisti e necessità di deviare il traffico, da e verso Civitanova, lungo la superstrada. La provinciale è stata riaperta intorno alle 16.30.

(fotoservizio De Marco)