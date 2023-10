Scontro tra auto a San Severino: una si ribalta sulla Septempedana

Scontro tra due auto, ieri pomeriggio lungo la provinciale 361 Septempedana a San Severino, in località Taccoli, e una si ribalta su un fianco. È successo intorno alle 16. Per cause in corso di accertamento (si tratterebbe di una mancata precedenza all’incrocio), un’Audi Q5 e una Mercedes. Ad avere la peggio, la prima: in seguito all’impatto, l’Audi è sbandata, è finita contro una scarpata a bordo strada e si è ribaltata sul fianco, in mezzo alla carreggiata. Il mezzo ne è uscito distrutto, a partire dal tetto dell’auto, ma il conducente per fortuna, un sessantottenne del posto, avrebbe riportato ferite lievi.

L’uomo è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo. Anche l’altro automobilista, una sessantanovenne settempedano, alla guida della Mercedes avrebbe riportato ferite lievi. Sul posto, per la messa in sicurezza dei mezzi, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale di San Severino per i rilievi.