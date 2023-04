Scontro tra auto all’uscita della superstrada Conducente 68enne estratto dall’abitacolo

Scontro tra auto, ferito un 68enne. Attimi di paura ieri a Sforzacosta, sulla provinciale proprio all’uscita della superstrada, in direzione Abbadia di Fiastra. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. In seguito allo schianto uno dei veicoli si è ribaltato e il conducente è rimasto bloccato all’interno. Ad estrarlo dall’abitacolo ci hanno pensato i vigili del fuoco che hanno provveduto poi a mettere in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118. Il conducente ferito, valutate le condizioni dal personale sanitario, è stato portato all’ospedale di Macerata. Non sarebbe grave. L’automobilista alla guida dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente invece è rimasto illeso.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi del caso. La carreggiata è rimasta chiusa per permettere agli agenti i dovuti accertamenti. Inevitabili i disagi al traffico e le code.