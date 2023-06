Scontro tra auto: conducenti feriti

Schianto ieri verso mezzogiorno a Recanati in località Palazzo Bello fra tre auto. Due i feriti trasportati all’ospedale di Civitanova. La Ford, condotta da un giovane, sopraggiunta all’altezza dell’incrocio con via Cossio si è scontrata con una Volkswagen che viaggiava verso il centro di Recanati, alla cui guida c’era una donna. Nell’impatto fra i due mezzi la Ford è stata sbalzata verso la Fiat Panda, anch’essa condotta da una donna, proveniente da via Cossio, ferma allo stop in attesa di immettersi nella carreggiata principale. Ad avere la peggio il conducente della Ford che ha riportato diversi traumi. Illesa la guidatrice della Panda.