Scontro tra auto e moto, grave un 39enne

Violento scontro tra auto e moto: un corridoniano di 39 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. È quanto avvenuto ieri, intorno alle 14.30, in un incrocio di via Grazie a Corridonia, nei pressi dell’azienda Tecnomatic. Per cause ancora in fase di accertamento, una motocicletta Honda ha urtato frontalmente contro la fiancata laterale anteriore di una Fiat Croma di colore nero, guidata da un 70enne, anche lui di Corridonia. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dopo l’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto. Lanciato l’allarme, sul posto è prontamente giunta l’equipe medica del 118, che ha prestato le prime cure agli occupanti dei mezzi. Valutate le condizioni di salute per il 39enne, comunque rimasto cosciente dopo l’incidente, i sanitari hanno deciso di allertale l’eliambulanza per via dei seri traumi riportati al torace e a un arto. L’elicottero, atterrato in una zona adiacente al luogo dello scontro, ha provveduto al trasferimento dell’uomo, che è stato intubato, in codice rosso all’ospedale dorico di Torrette dove è stato sottoposto agli esami di rito per definire l’entità delle ferite riportate.

I due mezzi sono risultati fortemente danneggiati, molti infatti i detriti sparsi sulla carreggiata. A mettere in sicurezza il tratto di strada, anche per permettere i soccorsi, e a regolamentare il traffico che si era venuto a creare a seguito dello scontro, sono stati gli agenti della polizia locale di Corridonia, i quali hanno inoltre provveduto a effettuare i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Auto e moto sono state sequestrate per gli accertamenti.

Diego Pierluigi