Scontro tra auto e moto: 45enne a Torrette

Scontro tra un’auto e una moto, un 45enne finisce all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 13, in via Valenti. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, un 45enne residente a Macerata, che dopo l’impatto con l’auto è finito sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Viste le condizioni del ferito, il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo, dopo le prime cure, è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni serie. Mentre erano in corso le operazioni di soccorso si sono formate lunghe code in quel tratto di strada e non sono mancati disagi al traffico. L’incidente ha riacceso le proteste dei residenti, che da tempo reclamano dei dissuasori per limitare la velocità delle auto.

c. m.