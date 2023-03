Scontro tra auto e scooter, centauro finisce all’ospedale

Incidente tra una Fiat Panda e uno scooter a ridosso delle rotatoria del Trialone ieri mattina. Il giovane centauro è finito all’ospedale, con lesioni non gravi. Lo sconto si è verificato alle 11 all’incrocio tra le vie Cecchetti e Santa Rita. La dinamica dell’impatto è al vaglio della polizia municipale. Sul posto i soccorsi del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Civitanova. Qualche disagio alla viabilità con i vigili urbani che hanno dovuto regolate il traffico e deviarlo per poter effettuare i rilievi. Per il ragazzo in sella allo scooter la corsa in ambulanza al pronto soccorso dove gli è stato assegnato un codice giallo e le sue condizioni non preoccupano.